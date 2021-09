Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur l’échec Daniel Wass...

Publié le 4 septembre 2021 à 13h10 par A.C.

En fin contrat avec le FC Valence, Daniel Wass a été proche de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été.

L’Olympique de Marseille a eu très peur, pour le poste de latéral droit. Alors que Pablo Longoria a décidé de ne pas lever l’option d’achat de Pol Lirola, d’autres pistes ont été envisagées, notamment celle menant à Daniel Wass. Ancien de Ligue 1, il avait été recruté par Longoria au FC Valence en 2018 et l’histoire aurait pu se répéter cet été, puisque les négociations sont allées très loin avec l’OM. Finalement, c’est Lirola qui a fait son retour à Marseille, avec plusieurs personnes au FC Valence qui ont clamé haut et fort vouloir garder coute que coute Wass.

Wass voulait rejoindre l’OM, mais...