Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation improbable sur le feuilleton de l’été !

Publié le 4 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Arkadiusz Milik est finalement resté à l’OM. D’ailleurs, malgré les nombreuses spéculations au sujet de ce feuilleton ces derniers mois, le buteur polonais n’aurait jamais songé à un départ…

Redoutable d’efficacité depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier, Arkadiusz Milik a donc, en toute logique, fait l’objet de nombreuses rumeurs de transfert ces derniers mois. La Juventus Turin, l’Atlético de Madrid et même le PSG ont été annoncé sur les traces du buteur polonais, et il a même été indiqué que Milik envisageait de claquer la porte de l’OM pour aller relever un challenge plus prestigieux. Et pourtant…

Milik n’a jamais envisagé de partir

La Provence a assuré vendredi dans ses colonnes que, contrairement aux apparences, Arkadiusz Milik n’a jamais envisagé de quitter l’OM durant le mercato estival et malgré les très nombreuses informations qui sont parues sur ses envies d’ailleurs, l’ancien buteur de Naples avait quant à lui toujours l’esprit tourné vers cette nouvelle saison en Ligue 1 avec l’OM.