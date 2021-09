Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tension monte avec le Real Madrid pour Mbappé...

Publié le 4 septembre 2021 à 0h45 par A.D.

Des confidences en provenance de la direction du Real amènent à confirmer certaines hypothèses sur le refus du PSG de vendre Mbappe. Explication.

Depuis quelques jours, le10sport.com analyse qu’il est possible qu’en refusant en dernière minute de vendre Mbappe au Real Madrid après avoir émis certains signaux favorable quelques jours auparavant, le PSG a appliqué une vengeance froide contre le Real, dont le double jeu depuis plus d’un an, mettant en avant sa relation exceptionnelle avec Paris pour mieux fomenter en coulisses un plan avec l’entourage de Kylian Mbappe pour qu’il ne prolonge pas afin de forcer son départ à un an de la fin de son contrat, avait bien été compris par la direction du club capitale.

Si Paris n’a même pas répondu…