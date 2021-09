Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de cette recrue estivale sur son arrivée !

Publié le 4 septembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Arrivé cet été au FC Barcelone, avant de repartir dans la foulée à Tottenham, Emerson Royal s'est livré sur ses premiers pas dans le club catalan.

Emerson Royal ne restera pas dans l’histoire du FC Barcelone. Le joueur brésilien était arrivé plein d’ambition au sein d’une équipe catalane décimée, mais le latéral droit a lui aussi été contraint de faire ses valises. Après seulement trois rencontres avec Barcelone, Emerson a donc rejoint Tottenham.

Emerson a apprécié rencontrer les stars du FC Barcelone