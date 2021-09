Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine recrue de Joan Laporta est déjà connue !

Publié le 3 septembre 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone doit se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu, le club catalan serait déjà sur le point de boucler l’arrivée d’un renfort pour l’an prochain.

Victime de soucis sur le plan financier, le FC Barcelone a du se contenter d’arrivées libres au cours de la fenêtre estivale des transferts qui vient de se clôturer. Ainsi, le club catalan a enregistré les venues de Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia puis a compensé le départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid en se faisant prêtre Luuk de Jong par le Séville FC. Bref, autant dire que cet été fut marqué par de l’austérité du côté du Barça. Mais pour la suite, Joan Laporta serait déjà entrain de prévoir quelques ajouts dans l’effectif, et notamment celui de Dani Olmo.

Dani Olmo sera au FC Barcelone en 2022