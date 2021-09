Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic fracasse Ronald Koeman !

Publié le 3 septembre 2021 à 23h00 par H.G. mis à jour le 3 septembre 2021 à 23h05

Alors qu’il vient de quitter le FC Barcelone dans le cadre d’un prêt, Miralem Pjanic a clairement fait comprendre que sa relation avec Ronald Koeman n’était pas au beau fixe.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone en provenance de la Juventus, Miralem Pjanic a déjà quitté le club catalan. En manque de temps de jeu et n’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, l’international bosnien a rejoint Besiktas ce vendredi dans le cadre d’un prêt. Et à l’occasion de son départ, Miralem Pjanic est revenu sur ses moments difficiles au FC Barcelone à l’occasion d’une longue interview accordée à MARCA en ne se montrant clairement pas tendre avec Ronald Koeman et la manière dont il l’a traité.

« Si on m’a manqué de respect ? Le coach, oui »