Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Pjanic quitte le Barça !

Publié le 3 septembre 2021 à 0h05 par La rédaction

Comme attendu, Miralem Pjanic quitter le FC Barcelone et rejoint Besiktas sous la forme d'un prêt.

Après une fin de mercato très agitée avec notamment les départs d'Ilaix Moriba, Antoine Griezmann et Emerson, le FC Barcelone poursuit son dégraissage. En effet, profitant de la fermeture plus tardive du marché des transferts dans d'autres pays, le club blaugrana poursuit ce chantier. Besiktas a effectivement officialisé l'arrivée de Miralem Pjanic sous la forme d'un prêt. L'international bosnien ne s'est jamais imposé dans l'entrejeu du Barça et tentera de se relancer au sein du club stambouliote qui prendra en charge environ un tiers de son salaire, soit 2,75M€ pour la saison.