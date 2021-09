Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante de Pjanic sur son avenir !

Publié le 2 septembre 2021 à 19h00 par A.D.

En grande difficulté avec le FC Barcelone, Miralem Pjanic aurait pu faire ses valises lors du mercato estival. Alors que le marché a fermé ses portes, l'international bosnien pourrait tout de même partir et rejoindre le Besiktas pour un prêt d'une saison. Toutefois, Miralem Pjanic a totalement balayé cette idée, expliquant clairement qu'il comptait jouer au Barça cette saison.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour s'engager en faveur du FC Barcelone. Toutefois, sa première saison ne s'est pas du tout passée comme il l'aurait imaginé. Alors qu'il n'a pas réussi à convaincre Ronald Koeman, Miralem Pjanic a eu très peu de temps de jeu lors de l'exercice 2020-2021. Ce qui aurait pu provoquer son départ, et même son retour à la Juventus, mais aucun accord n'a été trouvé avant la fin du mercato estival. Malgré tout, Miralem Pjanic pourrait encore faire ses valises et rejoindre le Besiktas pour un prêt d'un an. A moins que...

«Il me reste trois ans de contrat avec Barcelone et j'ai l'intention de rester»