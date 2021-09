Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va bien boucler une dernière grosse vente !

Publié le 2 septembre 2021 à 17h00 par La rédaction

Prié de trouver un nouveau point de chute par le FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait rebondir en Turquie où Besiktas se montre très intéressé.

Le FC Barcelone avait comme principal objectif cet été de dégraisser en vue de réduire un effectif conséquent. Et de faire baisser une masse salariale importante. Plusieurs joueurs ont donc été poussés vers la sortie mais peu d’entre eux ont trouvé un point de chute. C’est notamment le cas de Miralem Pjanic. Mais le Bosnien pourrait finalement quitter la Catalogne prochainement.

Une offre a été transmise