Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a tout changé pour cette recrue estivale !

Publié le 2 septembre 2021 à 15h00 par D.M.

Agé de 31 ans, Luuk de Jong était partie pour quitter le FC Séville et rejoindre le PSV Eindhoven cet été. Mais un appel de Ronald Koeman a totalement relancé l'avenir de l'attaquant.

Fragilisé par le départ inattendu de Lionel Messi, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’un nouvel avant-centre dans les derniers instants du mercato. Le club catalan a accueillir Luuk de Jong, sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat. Auteur de quatre buts en Liga la saison dernière sous le maillot du FC Séville, l’attaquant néerlandais a partagé sa joie sur les réseaux sociaux : « Plus qu'un club. Plus qu'un honneur. Visca el Barça ! ». Pourtant, De Jong était proche de rejoindre un autre club européen durant ce mercato estival.

Koeman a joué un rôle crucial dans l'arrivée de De Jong