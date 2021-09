Foot - Mercato

Mercato : La raison du transfert de Cristiano Ronaldo est révélée !

Publié le 3 septembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Arsène Wenger a salué le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Pour lui, c’est une histoire qui va au-delà de l’aspect sportif.

Le transfert a fait énormément de bruits, et pour cause, Cristiano Ronaldo est redevenu un joueur de Manchester United. Un incroyable come-back que personne n’avait imaginé. Le Portugais a quitté la Juventus Turin pour revenir chez les Red Devils pour un montant de 15M€, auxquels peuvent d’ajouter 8M€ de bonus selon la Vieille Dame . Et le quintuple ballon d’or s’est engagé pour deux saisons, plus une en option.

«Je pense que cette décision n'était pas 100% rationnelle»