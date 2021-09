Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga, la vengeance du Real Madrid après l'échec-Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Il se confirme que l’opération Mbappe aura été le terrain d’une nette détérioration de la relation Madrid-Paris…

Quelques jours avant la fin du mercato, devant l’obstruction du deal Kylian Mbappe, le10sport.com avait analysé que cela pouvait être la traduction d’une nette détérioration de la relation Madrid-PSG, vantée comme étant excellente ces derniers mois du côté du Real.

Des propos en provenance du Real…