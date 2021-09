Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Vexé pour Mbappé, le Real Madrid a dégainé ailleurs…

Publié le 3 septembre 2021 à 10h05 par Alexis Bernard

Malgré plusieurs tentatives pour Kylian Mbapé, le Real Madrid s’est heurté à l’inflexibilité du PSG. Alors les Madrilènes ont choisi d’activer un autre dossier…

Comme le PSG s’y attendait, le Real Madrid a fini par dégainer une offre de transfert pour Kylian Mbappé dans la dernière semaine du mercato. Et les Madrilènes ont tenté plusieurs approches pour s’arracher les services du Français. Malgré des propositions plus qu’alléchantes, le PSG a tout refusé. Une posture de fermeté que n’aurait pas apprécié l’état-major du Real Madrid. Selon eux, les offres transmises pour Kylian Mbappé, à un an de la fin de son contrat, étaient impossible à refuser.

Camavinga, une vengeance ?

Vexé de ne pas pouvoir finaliser la venue de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est tourné vers un autre dossier. Et celui-ci ne doit rien au hasard… Selon plusieurs sources, le dossier Camavinga n’est effectivement pas anodin. Le Real Madrid savait que le PSG courtisait le milieu de terrain rennais. Paris se préparait même à une offensive de fin de mercato. Si la priorité était Paul Pogba, le plan B s’appelait Eduardo Camavinga et apparaissait bien plus faisable que la star de Manchester United. Pour cela, Leonardo devait boucler plusieurs départs. Rafinha, Herrera, Sarabia ou encore Kurzawa : le PSG avait besoin de vendre pour pouvoir acheter. Sans départ, Paris ne pouvait enregistrer aucune arrivée. Si Nuno Mendes a pu débarquer, c’est parce que Pablo Sarabia a fait le chemin inverse.



Au cœur de l’impasse dans le dossier Mbappé, le Real Madrid a alors activé la piste Camavinga, en toute fin du mercato, dans les dernières heures. Si Carlo Ancelotti voulait le Rennais, les dirigeants madrilènes ont autant accéléré sur le dossier pour des raisons sportives que politiques. Selon nos informations, le Real Madrid a même repris les éléments de discussions entre le clan Camavinga et Paris pour construire les bases de l’accord contractuel trouvé avec la pépite rennaise ! Jonathan Barnett, l’agent du joueur, aurait parfaitement compris les motivations madrilènes et se serait engouffré dans la brèche pour faire jouer la concurrence Paris/Madrid dans les dernières discussions.