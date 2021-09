Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est félicité par l’une de ses recrues !

Publié le 4 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a vécu un mercato estival très agité avec de nombreux renforts, Amine Harit n’a pas manqué de souligner le gros travail effectué par Pablo Longoria alors qu’il vient lui-même d’intégrer le projet McCourt.

Au cours du mercato estival, l’OM a bouclé pas moins de onze recrues avec Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz et Amine Harit. Ce dernier, prêt sans option d’achat par Schalke 04, a été officialisé en fin de semaine par l’OM le temps que son arrivée soit validée par la DNCG. Et dans son premier entretien sur le site officiel du club, Harit a rendu hommage à son président Pablo Longoria…

« Un très gros travail durant ce mercato »