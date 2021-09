Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Harit se livre sur sa relation avec Rongier !

Publié le 3 septembre 2021 à 11h10 par D.M.

Amine Harit portera le maillot de l'OM cette saison. A Marseille, l'international marocain retrouvera Valentin Rongier, son ancien coéquipier au FC Nantes.

Il est le dernier gros coup estival réalisé par Pablo Longoria. Milieu offensif, Amine Harit a été prêté par Schalke 04 à l’OM jusqu’à la fin de la saison. L’international marocain est revenu sur son retour en France dans un entretien accordé au média officiel du club : « Énormément de fierté d’être ici. Je pense que n’importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot. Je pense en soi que la motivation on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille est intéressée par vous. Je pense qu’on n’y réfléchit pas à deux fois. C’est un grand club français, un très grand club français, avec une superbe équipe, un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs ».

« On s’est écrit il y a un jour ou deux »