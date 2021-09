Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La course contre la montre est lancée pour Paul Pogba !

Publié le 4 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG prévoirait d’enrôler gratuitement Paul Pogba à la fin de la saison, soit à l’issue de son contrat à Manchester United, le Real Madrid ajouterait du piment dans ce feuilleton.

Avant que le PSG ne boucle l’arrivée surprise de Lionel Messi le 10 août dernier, la direction sportive emmenée par Leonardo semblait faire du recrutement de Paul Pogba une priorité pour le mercato qui vient de fermer ses portes mardi dernier. Alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain à Manchester United, ce ne serait que partie remise pour le PSG qui se serait déjà positionné sur le dossier. Cependant, il se pourrait que l’opération s’avère plus compliquée que prévu.

Le Real Madrid bien décidé à enflammer le dossier Pogba !