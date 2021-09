Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga dévoile les coulisses de son transfert !

Publié le 4 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Transféré au Real Madrid dans les dernières heures du mercato, Eduardo Camavinga reconnaît que tout est allé très rapidement.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga a finalement rejoint le Real Madrid durant la dernière journée du mercato. Comme révélé par le10sport.com, le club merengue a voulu se venger du PSG, qui convoitait aussi l'international français, après s'être heurté à l'intransigeance des Parisiens pour Kylian Mbappé. Interrogé sur son transfert, Eduardo Camavinga confirme d'ailleurs que tout est allé très vite.

«Ça s'est fait plutôt rapidement»