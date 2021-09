Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi avait fixé une grosse condition pour son venir !

Publié le 5 septembre 2021 à 9h10 par A.M.

Alors qu'il s'est engagé avec le PSG cet été, Lionel Messi avait rapidement eu une exigence non négociable dans les négociations, à savoir signer un bail d'au moins deux saisons.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé l'énorme coup d'enrôler Lionel Messi, libre de tout contrat. En effet, compte tenu de sa situation économique, le FC Barcelone n'était pas en mesure de conserver sa star. Les règles de la Liga concernant le poids de la masse salariale dans le budget des clubs espagnols sont strictes et ne permettaient pas au Barça de pouvoir blinder Lionel Messi qui s'est donc engager avec le PSG, en fixant toutefois certaines exigences.

Messi voulait un contrat d'au moins deux ans