Mercato - PSG : Après Messi, quelle star doit recruter Leonardo en priorité ?

Publié le 5 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, Leonardo aurait déjà commencé le travail pour 2022. Et après avoir recruté plusieurs joueurs de classes mondiales, telles que Lionel Messi ou Sergio Ramos, le directeur sportif du PSG compterait continuer sur sa lancée. Mais quelle star doit-t-il recruter en priorité ? C'est notre sondage du jour !

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort. Pour une enveloppe d'environ 67M€, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. En prime, Leonardo a réussi à bloquer le départ de Kylian Mbappé, bien qu'il sera en fin de contrat le 30 juin prochain.

Haaland, Lewandowski, Pogba... qui choisir ?

Sachant que le marché des transferts vient tout juste de fermer ses portes, Leonardo aurait déjà les yeux rivés sur 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG pense d'ailleurs à recruter Erling Haaland, sa priorité, ou Robert Lewandowski pour combler le possible départ de Kylian Mbappé. Et en plus de ces cibles XXL, Leonardo aurait d'autres joueurs de classes mondiales dans le viseur, tels que Paul Pogba.



Mais, selon vous, quelle star doit recruter Leonardo en priorité en 2022 ? A vos votes !