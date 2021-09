Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino va pouvoir compter sur un renfort inattendu !

Publié le 5 septembre 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il était poussé vers la sortie cet été, Thilo Kehrer aimerait maintenant tenter de s’imposer dans la hiérarchie au PSG cette saison. Et quant on regarde le panorama, cela ne parait pas forcément insensé.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2018 en provenance de Schalke 04, Thilo Kehrer n’a jusque-là jamais réussi à démontrer toutes ses qualités au sein du club de la capitale française, si ce n’est lors de ses premiers matchs. Surtout, le fiasco contre Manchester United en mars 2019 l’a profondément enterré, aussi bien sportivement que mentalement. Incapable de remonter la pente, l’international allemand était donc poussé vers la sortie par la direction du PSG cet été, et ce d’autant plus qu’il conservait une belle cote en Allemagne. Cependant, rien de concret ne s’est produit, et ce d’autant plus que Thilo Kehrer souhaitait plutôt rester à Paris. Ainsi, avant ce début de saison, peu de supporters avaient de l’espoir avec le défenseur allemand. Seulement voilà, il faut le dire : Thilo Kehrer réalise un bon début d’exercice avec le club parisien. De là à imaginer une saison de la rédemption pour lui ?

« Thilo Kehrer a en quelque sorte remis tous les compteurs à zéro »