Mercato - PSG : Le Qatar derrière un nouveau coup légendaire ?

Publié le 5 septembre 2021 à 17h45 par A.C.

Après Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma cet été, le Paris Saint-Germain lorgnerait une star de Premier League.

Dans le futur, on parlera de l’été 2021 comme le tournant décisif du projet de QSI au Paris Saint-Germain. Alors que la plupart des clubs européens ont été bloqués par la crise sanitaire, le PSG a bouclé plusieurs recrues de tout premier rang, dont certains sont arrivés à la fin de leur contrat respectif. C’est notamment le cas de Lionel Messi qui était sans club depuis le 30 juin dernier et qui n’a finalement pas pu signer de nouveau contrat avec le FC Barcelone, son club de toujours. Loin d’être rassasié le PSG semble déjà préparer ses prochains coups...

Liverpool suspecte le PSG de draguer Salah !