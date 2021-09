Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Doha voit très grand !

Publié le 5 septembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que le PSG pouvait déjà compter sur Kylian Mbappé et Neymar pour promouvoir sa marque aux quatre coins du globe, le club de la capitale est passé dans une autre dimension depuis la venue de Lionel Messi et devrait continuer de bâtir sa marque à l’échelle planétaire d’après The Athletic.

Lors du dernier mercato, le PSG a frappé très fort sur le marché en mettant la main sur quatre recrues libres de tout contrat dont Lionel Messi et Sergio Ramos et tout en bouclant le transfert d’Achraf Hakimi et le prêt avec option d’achat de Nuno Mendes. Grâce au recrutement de Lionel Messi, le PSG va pouvoir aligner un trio d’attaque à faire saliver plus d’un fan de football puisque le sextuple Ballon d’or va pouvoir évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé du moins pour cette saison, l’avenir du champion du monde étant toujours aussi flou.

Un bond marketing et pour le sponsoring du PSG grâce à ses trois attaquants ?