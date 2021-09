Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Hakimi… Al-Khelaïfi a bien prévu son coup pour Mbappé…

Publié le 5 septembre 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé est toujours autant envoyé du côté du Real Madrid libre de tout contrat à la fin de la saison, le PSG espérerait parvenir à lui faire signer un nouveau contrat. Le président Nasser Al-Khelaïfi compterait d’ailleurs sur Lionel Messi et Achraf Hakimi entre autres. Explications.

D’ici la fin de la saison qui a démarré sur les chapeaux de roue pour le PSG en Ligue 1 avec quatre succès en quatre rencontres, bien que le club se soit incliné face au LOSC lors du Trophée des champions, le Paris Saint-Germain espérerait pouvoir conserver Kylian Mbappé en prolongeant son contrat courant jusqu’en juin prochain. Le Real Madrid serait toujours la grande menace du PSG alors que le champion du monde semble être déterminé à rallier la capitale espagnole. Néanmoins, le PSG aurait plus d’un tour dans son sac.

Messi, Hakimi, Pochettino… Des moyens de pression pour la prolongation de Mbappé !