Mercato - PSG : Deux nouvelles menaces XXL pour le nouveau coup à 0€ de Leonardo ?

Publié le 5 septembre 2021 à 7h45 par A.C.

Grand fan du joueur, Leonardo souhaiterait faire tout son possible pour attirer Franck Kessié au Paris Saint-Germain.

La Serie A est le terrain de chasse de Leonardo. Ancien joueur, entraineur et dirigeant en Italie, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois frappé fort cet été en arrachant Achraf Hakimi à l’Inter et en signant Gianluigi Donnarumma sont le contrat avec le Milan AC s’est terminé en juin dernier. Le gardien italien pourrait bien voir l’un de ses anciens coéquipiers le suivre ! En Italie, on assure que le PSG lorgnerait Franck Kessié, à qui il ne reste que quelques mois de contrat avec les Rossoneri et qui pourrait quintupler son salaire à Paris.

Liverpool et la Juventus également dans le coup