Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or offert à cette star africaine ?

Publié le 4 septembre 2021 à 12h15 par A.C.

Leonardo aurait l’intention de convaincre Franck Kessié de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

A Milan, on grince encore des dents. Alors que Paolo Maldini semblait confiant pour Gianluigi Donnarumma, ce dernier a décidé de snober son club formateur pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas fini ! Leonardo aurait un autre joueur du Milan AC dans le viseur, avec Franck Kessié. Le milieu de terrain a été plusieurs fois lié au PSG ces dernières années et se retrouve désormais à seulement quelques mois de la fin de son contrat, ce qui semble avoir alerté Leonardo...

Le PSG offre 10M€ par an à Kessié