Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se prépare déjà à boucler l’arrivée de Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 8h45 par B.C.

Toujours au PSG après une fin de mercato complètement folle, Kylian Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid, convaincu de pouvoir attirer l’attaquant français à l’issue de la saison.

À une année de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a fait l’objet de plusieurs discussions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, sans ce que cela n’aboutisse à un transfert. L’attaquant tricolore va donc disputer une cinquième saison dans la capitale, possiblement la dernière. En effet, malgré la volonté du PSG de prolonger sa jeune star, cette dernière aurait plus que jamais des envies d’ailleurs. Le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé à l’été 2022, lorsque le principal intéressé sera libre de tout contrat. Et en Espagne, on se montre très confiant concernant son arrivée prochaine.

Le Real Madrid confiant pour la venue de Mbappé