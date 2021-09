Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est ouvert à tout dans le dossier Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Bien que la menace Real Madrid plane toujours dans le dossier Kylian Mbappé, le PSG resterait confiant dans sa conquête de la signature du Français pour une prolongation de contrat en raison de sa flexibilité sur la question. Explications.

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat au PSG ? Alors qu’il n’est contractuellement lié au club parisien que jusqu’en juin prochain, tout porte à croire en l’état qu’il devrait honorer son bail et quitter le club libre afin de rejoindre le Real Madrid. C’est néanmoins la tendance actuelle à en croire différents médias. Le10sport.com vous a récemment révélé que sous l’initiative de l’Émir Al-Thani, une énième proposition de contrat très lucrative, puisqu’elle ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du PSG, allait lui être proposée à lui et son entourage.

Le PSG travaille pour une prolongation à court et long terme !