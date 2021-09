Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Messi enverrait d'énormes signaux en interne !

Publié le 5 septembre 2021 à 13h15 par A.M.

Arrivé libre cet été en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi se serait parfaitement adapté au PSG où il aurait de grandes ambitions aux côtés Kylian Mbappé et Neymar.

Alors que tout le monde pensait que Lionel Messi prolongerait son contrat au FC Barcelone, La Pulga a finalement contraint de quitter le Barça. En effet, le club catalan n'a pas été en mesure de le prolonger compte tenu des mesures imposées par la Liga qui contrôle la masse salariale et son impact sur les budgets des clubs espagnols. Lionel Messi a donc rejoint le PSG, mais c'est loin d'être joué par défaut.

Messi très heureux au PSG avec Mbappé et Neymar