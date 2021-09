Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations du clan Neymar sur l’arrivée de Messi !

Publié le 5 septembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Bien que Lionel Messi soit arrivé, une opération dans laquelle Neymar aurait bel et bien apporté son aide, le numéro 10 du PSG n’entendrait pas laisser la lumière au sextuple Ballon d’or.

Alors qu’il avait quitté le FC Barcelone à l’été 2017 afin de sortir de l’ombre de Lionel Messi et d’être sous le feu des projecteurs au PSG, Neymar n’a depuis cessé de tenter de retrouver La Pulga . Que ce soit en 2019 où il était allé jusqu’à proposer d’investir 20M€ de sa propre poche pour que le Barça ait une chance de boucler cette opération ou encore depuis 2020 où il aurait travaillé en coulisse et également en public avec sa déclaration pour ESPN Argentine en décembre dernier afin d’inciter Lionel Messi à troqué la tunique blaugrana pour arborer celle du PSG. En raison des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone, il lui a finalement été impossible de renouveler son contrat qui avait pris fin en juin dernier. Direction le PSG pour Messi et Neymar aurait une nouvelle fois fait le nécessaire pour que cette opération se concrétise.

« Il a tout fait pour qu’il vienne et il entend rester le numéro 1 »