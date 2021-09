Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va s’acharner pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait estimé même avant l’Euro que Kylian Mbappé allait prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, Leonardo ne lâcherait rien malgré la volonté de l’attaquant de rejoindre le Real Madrid.

Il a sans contestation possible été l’une des grosses attractions estivales sur le marché des transferts avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont respectivement signé au PSG et à Manchester United. Pour sa part, Kylian Mbappé est resté au Paris Saint-Germain bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et que le Real Madrid ait tenté de le faire venir avec notamment une offre de 160M€ refusée par le PSG lorsque les deux propositions qui ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse n’auraient jamais vu le jour d’après The Athletic . Afin de remédier à cette situation et bien que le joueur semble déterminé à rejoindre le Real Madrid, le PSG ne perd pas espoir, bien au contraire.

Le PSG pense depuis la fin de saison dernière que Mbappé prolongera, mais…