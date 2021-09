Foot - PSG

PSG - Malaise : L'Equipe de France se mobilise pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses critiques dernièrement, Paul Pogba et Karim Benzema ont tenu à afficher leur soutien à l’international français du PSG.

Cet été 2021 est clairement à oublier pour Kylian Mbappé. En effet, après avoir raté son tir au but en huitièmes de finale de l’Euro, provoquant ainsi l’élimination de l’Equipe de France, l’international français de 22 ans s’est retrouvé au coeur d’un feuilleton à la fin de la fenêtre estivale des transferts qui vient de s’achever. Désireux de rejoindre le Real Madrid qui voulait le recruter, l’attaquant tricolore a finalement été retenu par le PSG. Mais ses envies de départ et sa non-prolongation ont agacé au plus haut moins les supporters parisiens qui n’hésitent désormais plus à s’en prendre à lui sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Enfin, c’est maintenant son association avec Karim Benzema et Antoine Griezmann en Equipe de France qui est maintenant remise en question dans la mesure où celle-ci se montre peu convaincante sur les terrains pour l’instant.

Paul Pogba et Karim Benzema assurent la défense de Kylian Mbappé