PSG - Malaise : La cas Neymar prend de l'ampleur !

Publié le 5 septembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Malgré sa communication sur les réseaux sociaux, Neymar est au cœur de la polémique concernant sa condition physique est son surpoids. Le Brésilien se défend, mais l'inquiétude monte.

« Est-ce qu’on a bien joué ? Non! Est-ce qu’on a gagné ? Oui ! Alors on s’en tape Suivez la danse ! PS: le maillot était en taille L, je suis déjà à mon poids normal. Au prochain match je demande la taille M. » Neymar à beau tenter de manier l'ironie, sa condition physique ne fait pas rire tout le monde, notamment au Brésil. Et pour cause le numéro 10 du PSG, qui vient de reprendre la compétition, semble être revenu de vacances avec quelques kilos en trop. Une situation qui impacte bien évidemment les performances du Brésilien qui se retrouve une nouvelle fois sous le feu de critiques pour sa condition physique. Selon les informations de L'Equipe , le PSG n'est pas inquiet à court terme mais commencerait à être préoccupé pour le moyen terme compte tenu du fait que du haut de ses 29 ans, les blessures de Neymar la saison dernière et son mode de vie pas toujours compatible avec les exigences du très haut niveau, peuvent représenter un mauvais indicateur pour la suite de sa carrière. Mais au Brésil, les critiques s'enchainent.

Neymar sous le feu des critiques