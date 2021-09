Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme mise au point sur la situation de Neymar !

Publié le 5 septembre 2021 à 12h15 par A.M.

Préparateur physique de la Seleçao, Fábio Mahseredjian s'est prononcé sur la condition de Neymar et assure que le numéro 10 du PSG n'est absolument pas en surpoids.

Depuis sa reprise de la compétition, Neymar est pointé du doigt. Et pour cause, sur la pelouse de Reims pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, le Brésilien est apparu hors de forme, à court de condition physique. Cela n'a rien de surprenant puisque le numéro 10 de la Seleçao n'avait pas joué depuis près d'un mois et demi et la finale de la Copa America perdue contre l'Argentine. Cependant, son poids a également été vivement commenté. Neymar semblait effectivement en léger surpoids, mais Fábio Mahseredjian, préparateur physique de la sélection brésilienne se montre très rassurant.

«Il n'est pas en surpoids»