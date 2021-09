Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar se fait sèchement tacler pour son poids !

Publié le 5 septembre 2021 à 9h45 par La rédaction

Actuellement en sélection brésilienne, Neymar a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours à cause de sa forme physique. Plusieurs anciens joueurs du Brésil n'ont pas hésiter à le tacler pour son poids.

Star du PSG depuis 2017, Neymar connait de nombreux pépins physiques. Il ne s’est quasiment pas passé une saison depuis son arrivée dans la capitale sans qu’il ne se blesse. De plus, son hygiène de vie ne semble pas toujours irréprochable. Ces dernières semaines, Neymar paraissait avoir pris du poids. Des anciennes gloires de la Selecao se sont d'ailleurs exprimés à son sujet, ne se montrant pas du tout tendre envers leur compatriote brésilien.

«Il n'était pas à un match de foot avec des amis après un barbecue»