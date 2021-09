Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar répond encore à ses détracteurs !

Publié le 4 septembre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors qu’il est critiqué au sujet de sa forme physique actuelle, Neymar a une fois de plus répondu à ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

Neymar se retrouve une fois de plus dans l’oeil du cyclone. En effet, depuis plusieurs jours, de nombreux observateurs reprochent à la star du PSG sa forme physique actuelle dans la mesure où il est revenu de vacances avec quelques kilos en trop et qu’il se montre moins à son aise sur les terrains depuis la reprise. Cela avait notamment conduit l’international brésilien à devoir sortir du silence sur les réseaux sociaux à la suite de montages réalisés par certaines personnes malintentionnées puisqu’il portait un maillot trop grand mars de son dernier match avec le Brésil.

Neymar prend la pose face aux rumeurs

Et ce samedi, Neymar en a rajouté une couche sur son compte Instagram en dévoilant des photos de lui torse-nu à l’entrainement. Dans les commentaires, le Brésilien a laissé entendre qu’il avait bel et bien publié ces clichés afin de faire taire les critiques sur sa supposée prise de poids. Neymar est donc bel et bien affuté comme nécéssaire, il ne lui reste plus qu’à retrouver son rythme au fil des matchs.