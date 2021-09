Foot - PSG

PSG - Malaise : Des tensions en interne avec l’attitude de Kylian Mbappé ?

Publié le 4 septembre 2021 à 15h10 par B.C.

Critiqué sur le plan sportif lors du dernier Euro, Kylian Mbappé aurait également irrité certains de ses coéquipiers en équipe de France cet été.

Kylian Mbappé a vécu un été particulièrement agité. L’attaquant de 22 ans s’est retrouvé au coeur des rumeurs pour son avenir, avec une offensive du Real Madrid dans les derniers instants du mercato. Mais quelques semaines auparavant, c’est durant l’Euro que la star du PSG a été chahutée. Kylian Mbappé ne s’est pas montré sous son meilleur jour avec l’équipe de France et a été critiqué après avoir raté son tir au but face à la Suisse, scellant l’élimination des Bleus en huitièmes de finale. Mais en interne aussi, Kylian Mbappé aurait été pointé du doigt.

« Quand ça va moins bien, Mbappé devient un peu capricieux et se met à bouder »