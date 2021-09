Foot - PSG

PSG - Malaise : L’Équipe de France dit tout sur la blessure de Mbappé !

Alors que Kylian Mbappé a prématurément quitté le rassemblement de l’Equipe de France, Didier Deschamps et Hugo Lloris se sont prononcés sur l’état de santé et l’absence de l’attaquant du PSG pour les deux prochains matchs.

Kylian Mbappé ne vit pas une période facile. En effet, après avoir connu une fin de mercato agitée au cours de laquelle il a été retenu par le PSG alors que le Real Madrid voulait le recruter et que son souhait était d’y aller, ce qui l’a conduit à se retrouver sous le feu de nombreuses critiques, l’attaquant de 22 ans est maintenant victime d’un pépin physique. L’international français a effectivement été touché au mollet contre la Bosnie cette semaine. Et si les examens pratiqués ce jeudi n’ont pas révélé de lésion, le PSG et l’Equipe de France se sont accordés pour que Kylian Mbappé quitte le rassemblement dès maintenant pour être observé par le staff médical parisien puisqu'il ressent une douleur en marchant.

Didier Deschamps se veut rassurant pour Kylian Mbappé