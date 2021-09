Foot - PSG

PSG - Malaise : Une annonce est attendue pour Kylian Mbappé...

Publié le 4 septembre 2021 à 12h10 par D.M.

Touché au mollet, Kylian Mbappé est retourné à Paris afin de passer de nouveaux examens. Pour l'heure, sa présence pour le premier match de Ligue des champions, le 15 septembre prochain, n'est pas remise en cause.

Le nom de Kylian Mbappé ne figurera pas sur la feuille du match pour la rencontre face à l’Ukraine ce samedi. Touché au mollet ce mercredi face à la Bosnie, le joueur du PSG a quitté le rassemblement des Bleus pour rejoindre la capitale. « Kylian a ressenti quelque chose en fin de match. On a fait des examens, où le terme rassurant a été utilisé. Mais rassurant où ça écarte une rupture de fibre, où il serait parti sur plusieurs semaines et plus d'un mois [d'absence]. Au-delà de ça, il avait quelque chose. C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club, au mois de mai. Plus ou moins la même sensation (…) À partir du moment où il n'y aucune possibilité pour qu'il soit disponible demain ou mardi, je ne vois pas l'intérêt pour lui ou nous qu'il reste là » a expliqué Didier Deschamps ce vendredi en conférence de presse.

Le PSG va communiquer sur la blessure de Mbappé