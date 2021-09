Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps explique le départ de Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 18h15 par A.D.

Touché à un mollet face à la Bosnie, Kylian Mbappé a été contraint de quitter le groupe France ce jeudi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Didier Deschamps a expliqué la décision de renvoyer son numéro 10 à Paris.

Alors qu'il a ressenti une gêne à un mollet ce mercredi face à la Bosnie, Kylian Mbappé a été renvoyé chez lui à Paris pour qu'il se soigne. Alors que Kylian Mbappé ne participera pas aux deux prochaines rencontres des Bleus - contre l'Ukraine samedi puis face à la Finlande mardi - Didier Deschamps a donné des précisions sur sa blessure. « Je vais être clair : Kylian a ressenti quelque chose en fin de match [contre la Bosnie]. On a fait des examens, où le terme rassurant a été utilisé. Mais rassurant où ça écarte une rupture de fibre, où il serait parti sur plusieurs semaines et plus d'un mois [d'absence]. Au-delà de ça, il avait quelque chose. C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club, au mois de mai. Plus ou moins la même sensation » , a précisé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Dans la foulée, Didier Deschamps a justifié sa décision de renvoyer Kylian Mbappé à Paris.

«Il n'y aucune possibilité pour qu'il soit disponible demain ou mardi»