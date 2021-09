Foot - PSG

PSG : Cet incroyable hommage rendu à Gianluigi Donnarumma !

Publié le 4 septembre 2021 à 1h30 par La rédaction

La nouvelle recrue du PSG, Gianluigi Donnarumma a reçu l’éloge de son ex-coéquipier Pepe Reina.

C’est une des nombreuses arrivées significatives du PSG cet été. Gianluigi Donnarumma s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club de la capitale. Et Paris n’a dû payé aucune indemnité de transfert, car le portier italien était libre de tout contrat après son départ du Milan AC. Si le meilleur joueur de l’Euro 2020 va se retrouver en concurrence avec Keylor Navas et qu’il n'a pas encore fait ses débuts officiels au PSG, son talent ne fait guère de doute.

« Il a tout pour entrer dans le top 3 des gardiens de but pendant de nombreuses années »