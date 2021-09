Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces terribles signaux envoyés à Juan Bernat !

Publié le 3 septembre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors qu’il n’a pas joué depuis bientôt un an, tout indique que le PSG commence à douter de plus en plus des capacités de Juan Bernat à revenir à son meilleur niveau. Analyse.

En septembre 2020, Juan Bernat était victime d’une rupture des ligaments croisés et devait ainsi effectuer son retour à la compétition en mars 2021. Seulement voilà, plusieurs complications sont survenues au cours de sa convalescence, chose qui l’a donc conduit à devoir tirer un trait sur toute la saison. Et en ce début d’exercice 2021/22, l’Espagnol n’a toujours pas effectué son retour avec le PSG. Cela devrait intervenir au mois de septembre, mais le flou règne quant à sa capacité à revenir au plus haut niveau après un an sans jouer.

Des doutes autour de Juan Bernat ?