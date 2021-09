Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme sortie sur la blessure de Kylian Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 19h15 par A.D.

Touché à un mollet, Kylian Mbappé a dû quitter le groupe France ce vendredi pour se faire soigner à Paris. Interrogé ce vendredi après-midi, Hugo Lloris s'est livré sur l'absence de l'attaquant du PSG pour les deux prochains matchs des Bleus.

Pour les deux prochaines rencontres des Bleus , Didier Deschamps devra faire sans Kylian Mbappé. Touché à un mollet face à la Bosnie, l'attaquant du PSG est rentré ce jeudi soir pour se soigner à Paris. Une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, qui doit se frotter à l'Ukraine (samedi), puis à la Finlande (mardi). Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Hugo Lloris a lâché ses vérités sur le départ de Kylian Mbappé.

«Kylian est un joueur difficilement remplaçable»