PSG : Ander Herrera envoie un message fort à Pochettino !

Publié le 5 septembre 2021 à 1h15 par H.G.

Bien qu’il ne soit pas titulaire au PSG, Ander Herrera estime avoir un rôle important à endosser au sein du club de la capitale.

Neymar, Leo Messi, Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria, Sergio Ramos, Achraf Hakimi… Le moins que l’on puisse dire est que l’effectif du PSG est composé de nombreuses stars. Seulement voilà, d’autres joueurs évoluent dans l’ombre en guise de doublures afin de les faire souffler ou de compenser leur absence parfois. C’est notamment le cas de l’expérimenté Ander Herrera, qui est loin de mal vivre sa situation. Au contraire, l’ancien joueur de Manchester United estime avoir un rôle important à remplir comme il l’a expliqué au cours d’un entretien accordé aux médias officiels du PSG.

« Faire en sorte que tout se passe le mieux et que nous ayons un groupe fort »