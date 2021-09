Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande supercherie du Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 5 septembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid aurait formulé une offre concrète au PSG sans revenir à la charge pour le transfert de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens soupçonneraient une supercherie orchestrée par le club merengue. Explications.

Au cours de l’ultime semaine du mercato estival, le Real Madrid a lancé son offensive auprès du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Comme Leonardo l’a en personne assuré pour RMC Sport, une offre du club merengue a été repoussée par la direction du Paris Saint-Germain n’étant pas à la hauteur des attentes du club parisien. Entre temps, il n’y aurait jamais eu d’offre concrète du PSG que ce soit à 180M ou à 200M€ comme il en a été question dans la presse. C’est en effet l’information communiquée par The Athletic ce dimanche.

Le PSG estimerait que le Real Madrid a lancé une offensive sans réelle intention pour Mbappé…