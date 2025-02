Le PSG leur promet déjà un enfer !

Thomas Bourseau

Après la peur de l'automne, le soulagement hivernal. Le PSG a finalement sorti la tête de l'eau et s'est extirpé de la saison régulière de la Ligue des champions et des barrages. Place à Liverpool les 4 et 11 mars prochain en 1/8èmes de finale de C1. L'occasion pour Marquinhos de promettre un mauvais séjour aux Reds à Paris.

Le PSG a obtenu son billet pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions sans se donner des sueurs froides. Après une victoire au Roudourou contre le Stade Brestois le 11 février dernier sur le score de 3 buts à 0, les hommes de Luis Enrique ont remis ça au Parc des princes mercredi soir avec une véritable démonstration (7-0) pour un score cumulé de 10-0. Rien que ça.

«On va sentir cette énergie et je suis sûr qu'ils vont nous pousser jusqu'à la dernière minute»

Les supporters du PSG se sont donc régalés à Porte d'Auteuil mercredi et ont reçu les remerciements de Marquinhos via le site officiel du club de la capitale. « On remercie les supporters pour tout ce qu'ils font, pour rester derrière nous, dans les bons comme les mauvais moments. Encore une fois, ils seront là-bas et nous on va sentir cette énergie et je suis sûr qu'ils vont nous pousser jusqu'à la dernière minute au Parc dans cette première confrontation parce qu'on veut faire un résultat ».

Liverpool reçoit un énorme avertissement pour le Parc des princes

« Les équipes qui viennent ici ne peuvent pas s'imposer parce que nous on a nos supporters, notre force, c'est notre maison. Cela va être un beau duel et on a besoin des supporters pour mettre une belle ambiance pour qu'on puisse donner le maximum sur le terrain et représenter de la meilleure façon possible ». a conclu le capitaine du PSG. Le décor est planté.