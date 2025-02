Le Real Madrid a trouvé son nouveau Benzema !

Arnaud De Kanel

La saison passée, alors que Karim Benzema venait de quitter le club, le Real Madrid avait pris la décision de ne pas remplacer l'attaquant français par un joueur de son statut, optant pour la solution Joselu. Mais cette saison, les Merengue ont un nouveau numéro 9 et il se nomme Kylian Mbappé. Pour Julien Escudé, l'ancien joueur du PSG a totalement remplacé Benzema.

Et si la relève de Karim Benzema était enfin assurée au Real Madrid ? Parti en 2023, l'attaquant tricolore n'avait pas été remplacé par un joueur de son calibre, le club merengue optant pour Joselu, un joueur attaché au club, à faible coût et prêt à tout pour briller. Un choix payant tout de même puisque l'attaquant espagnol avait fait le job et le Real avait remporté la Ligue des champions à l'issue de la saison. Mais avec le départ de Toni Kroos cet été, les Merengue étaient en quête d'une nouvelle star capable d'assumer de lourdes responsabilités. Et après des premiers mois compliqués, Kylian Mbappé est parvenu à le faire selon Julien Escudé.

«Karim est parti, la place était libre»

L'ancien international français voit en Kylian Mbappé le digne successeur de Karim Benzema au Real Madrid, devant Vinicius Jr. « Vinicius a grandi au Real dans l'ombre de Karim Benzema. Karim est parti, la place était libre. Mais non seulement "Vini" n'est pas un 9 mais en plus, il est, parfois malgré lui, au coeur de polémiques qui finissent par l'user », a déclaré Julien Escudé pour L'Equipe, avant de poursuivre.

«C'est la star que le club attendait depuis le départ de Karim»

« Kylian a accepté de devenir 9. Il n'est jamais concerné par la polémique. Il parle déjà bien mieux l'espagnol que moi qui suis là depuis de nombreuses années. Bref, c'est la star que le club attendait depuis le départ de Karim », a ajouté Julien Escudé. Kylian Mbappé appréciera, lui le grand admirateur de Karim Benzema.