PSG : Une première depuis 30 ans signée Luis Enrique ?

Pendant la saison 1994-1995, le FC Nantes avait réalisé une performance folle, à savoir rester invaincu pendant 32 matchs. Le PSG de Luis Enrique n'est pas tombé depuis le début de la saison et pourrait bien égaler voire établir un nouveau record dans les prochaines semaines selon Antoine Kombouaré.

Le PSG est tout bonnement invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison. Seuls Reims à deux reprises (1-1), Auxerre (0-0), Nantes (1-1) et Nice (1-1) sont parvenus à tenir le Paris Saint-Germain en échec depuis le coup d'envoi de son championnat au Havre le 16 août dernier (4-1).

Le PSG de Luis Enrique va chercher un record du FC Nantes ?

Une incroyable solidité de la part de l'équipe de Luis Enrique. D'ailleurs, le groupe du PSG pourrait égaler voire battre lors des douze dernières journées de Ligue 1 le record d'invincibilité du FC Nantes pendant la saison 1994-1995 à savoir 32 rencontres sans la moindre défaite. Coach du FC Nantes et ancien joueur / entraîneur du PSG, Antoine Kombouaré s'est livré sur la dynamique presque parfaite du Paris Saint-Germain en Ligue 1. « Sur le début de saison, tu te dis que ça peut être compliqué, et sur ce qu'ils montrent aujourd'hui, c'est possible ».

«Sur ce qu'ils montrent, ils peuvent y aller»

« Après ils ont la C1, la Coupe de France, et en Championnat ils sont en passe de rester champions de France. La C1 bouffe beaucoup d'énergie et tu n'es pas à labri d'un accident. Mais sur ce qu'ils montrent, ils peuvent y aller ». Voici la fin du discours d'Antoine Kombouaré rapporté par L'Equipe.