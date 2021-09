Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a préparé le terrain pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 19h10 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé est finalement resté au PSG malgré l’intérêt du Real Madrid, le club merengue aurait pensé pouvoir boucler son transfert avant la deadline du mercato. Et le président Florentino Pérez a travaillé en conséquence. Explications.

Bien que le Real Madrid n’ait pas été en mesure de boucler le transfert de Kylian Mbappé avant la clôture du mercato estival qui a fermé ses portes mardi, le club merengue ne lâcherait certainement pas l’affaire pour l’attaquant du PSG, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Certes, le Real Madrid n’aurait formulé aucune offre de 180M ou de 200M€ comme The Athletic l’a révélé ce dimanche. Néanmoins, sa détermination de recruter l’attaquant du PSG n’en serait pas diminué pour autant à la fin de la saison où Mbappé pourrait bien revêtir la tunique merengue. D’ailleurs, l’optimisme du Real Madrid aurait été total, et même dans les dernières heures du mercato.

Pérez optimiste jusqu’à la fin, un dégraissage XXL pour Mbappé