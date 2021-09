Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations de taille sur l’échec du transfert de Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors qu’il a été question d’une offre de 200M€ de la part du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, elle ne serait jamais arrivée jusqu’aux bureaux du PSG bien que des intermédiaires aient tenté de faire avancer cette opération.

Lors de la dernière ligne droite du mercato estival, le Real Madrid a tenté un coup auprès du PSG en proposant une offre officielle de 160M€ confirmée par le directeur sportif Leonardo qui a dans la foulée assuré que le club avait repoussé cette proposition jugée insuffisante. Afin de parvenir à faire pencher la balance en sa faveur, le Real Madrid aurait essayé d’immiscer des agents dans cette transaction pour faire plier le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Selon Marca , Kia Joorabchian aurait mis les pieds dans le plat et Jorge Mendes en aurait fait de même comme Goal España et The Athletic l’ont confié. Jorge Mendes aurait d’ailleurs proposé les services d’Anthony Martial pour faciliter le deal et combler l’éventuel départ de Mbappé au Real Madrid.

Des intermédiaires ont tenté de mettre le feu au dossier Mbappé, le PSG attendait 200M€