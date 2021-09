Foot - PSG

PSG - Malaise : Paris peut souffler pour Leo Messi !

Publié le 4 septembre 2021 à 19h30 par H.G.

Alors qu’il a été victime d’un violent tacle cette semaine contre le Venezuela, Lionel Messi serait fort heureusement en pleine forme.

Arrivé cet été au PSG dans le cadre d’un transfert libre après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas encore effectué ses premiers pas au Parc des Princes. Ceux-ci devraient avoir lieu le 19 septembre prochain à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais. Mais tout aurait pu être remis en question cette semaine lors de cette trêve internationale. En effet, à l’occasion du match opposant l’Argentine au Venezuela, celui qu’on surnomme La Pulga a été victime d’un violent tacle de la part d’Adrian Martinez. Seulement voilà, après être resté quelques instants au sol, Lionel Messi s’est relevé et a terminé la rencontre sans le moindre soucis.

« Lionel Messi va bien »